Американский фондовый рынок вырос после заседания ФРС США по ставке

Американские индексы выросли на фоне успокаивающих комментариев главы ФРС США Джерома Пауэлла. Он дал понять, что нет причин менять нынешнюю денежно-кредитную политику в ответ на импортные пошлины Трампа: инвесторы опасались, что торговые войны могут ускорить рост инфляции .