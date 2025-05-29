Детские рисунки украсят карточки товаров в приложении «ВкусВилла»

В честь Международного дня защиты детей сеть «ВкусВилл» обновит мобильное приложение. В карточках товаров в разделе детского ассортимента появятся работы юных художников — победителей конкурса, проведенного компанией в мае.
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