Разведка США: саудовский наследный принц опасался поражения Трампа

Белый дом рассекретил доклад Национального совета по разведке США, в котором говорится об опасениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в связи с возможностью поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.
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