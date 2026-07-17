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Аргументы и Факты

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Разведка США: саудовский наследный принц опасался поражения Трампа

Разведка США: саудовский наследный принц опасался поражения Трампа

Белый дом рассекретил доклад Национального совета по разведке США, в котором говорится об опасениях наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда в связи с возможностью поражения Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года.

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