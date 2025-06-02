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Газета «Культура»

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От Брюллова до «русских диких»: «Культура» о самых интересных выставках июня

От Брюллова до «русских диких»: «Культура» о самых интересных выставках июня

Летняя жара вступает в свои права, и прохладные музейные залы выглядят особенно манящими. Тем более, что Москва и Петербург радуют интересными выставками: от потенциального блокбастера, посвященного «Великому Карлу», до современного пермского искусства и громкого проекта о братьях наших меньших.

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