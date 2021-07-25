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Эксперты предупреждают об опасности шпионской программы Pegasus

Эксперты предупреждают об опасности шпионской программы Pegasus

Шпионское программное обеспечение давно не новость для пользователей интернета. Порою на страницах разных сайтов можно найти программы, враждебные для ПК, которые потом приводят к фатальным последствиям.

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