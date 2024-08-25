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Возвращенные из украинского плена российские военные прилетели в Москву

Возвращенные из украинского плена российские военные прилетели в Москву

Освободившиеся в ходе обменных мероприятий солдаты Армии России, которые ранее оказались пленены боевиками ВС киевского режима, в ночной период прибыли на один из расположенных в столице государства аэродромов.

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