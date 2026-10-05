S.C. man buys 50 tickets for one lottery drawing, wins 50 times

A South Carolina Education Lottery player felt so confident in his Pick 4 numbers that he bought 50 identical tickets -- and scored a total $250,000.
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