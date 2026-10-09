Прокуратура требует вернуть внедорожник за 10,6 млн в Череповце

Прокуратура Череповца требует от мэрии вернуть дилеру внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоимостью более 10,6 млн рублей.
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