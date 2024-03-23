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Церковные праздники 23 и 24 марта: запреты на святых Коринфских мучеников, святого Евфимия и икону Кипрская (Стромынская)

Церковные праздники 23 и 24 марта: запреты на святых Коринфских мучеников, святого Евфимия и икону Кипрская (Стромынская)

Церковные праздники 23 и 24 марта: запреты на святых Коринфских мучеников, святого Евфимия и икону Кипрская (Стромынская) Алёна ЮрьеваПриближаются выходные, и для некоторых людей это время отмечено не только как период отдыха и развлечений, но и как дни, связанные с традициями и верованиями.

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