«РВ»: неизвестный взорвал гранату на корпоративе журналистов в Риге

Неизвестный мужчина взорвал учебную гранату на вечеринке Русской службы «Би-би-си» в Риге. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» Журналисты связали нападение со своей профессиональной деятельностью.
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