Песков: на саммите в Швейцарии не будут искать пути мирного урегулирования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность поиска мирного решения украинского конфликта на конференции в Швейцарии во время беседы с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным.
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