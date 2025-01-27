К посещению обязательно: топ-25 достопримечательностей Крыма

К посещению обязательно: топ-25 достопримечательностей КрымаЧто посетить в Крыму, чтобы влюбиться в него навсегда?отправляйтесь в величественные дворцы и пещерные городаподнимитесь в горы и спуститесь в подземельепрогуляйтесь по старинным паркампроникнитесь мужеством павших в Крыму героев … .