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Французы о "мирной" конференции в Швейцарии: это был саммит ни о чем

Французы о "мирной" конференции в Швейцарии: это был саммит ни о чем

Какой образ французской политической жизни следует теперь держать в голове, с тех пор как политика превратилась в теленовеллу? Инсценированные объятия Марин Ле Пен и Жордана Барделла после их прорыва на европейских выборах, обескураженные лица министров, когда Эммануэль Макрон объявляет о роспуске Национального собрания, выступление Жан-Люка Меленшона, который делает вид, что не претендует на пост премьер-министра, раскаявшееся лицо Рафаэля Глюксмана, подчиняющегося партии "Непокоренная Франция".

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