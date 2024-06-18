Французы о "мирной" конференции в Швейцарии: это был саммит ни о чем

Какой образ французской политической жизни следует теперь держать в голове, с тех пор как политика превратилась в теленовеллу? Инсценированные объятия Марин Ле Пен и Жордана Барделла после их прорыва на европейских выборах, обескураженные лица министров, когда Эммануэль Макрон объявляет о роспуске Национального собрания, выступление Жан-Люка Меленшона, который делает вид, что не претендует на пост премьер-министра, раскаявшееся лицо Рафаэля Глюксмана, подчиняющегося партии "Непокоренная Франция".