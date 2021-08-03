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Авторов пенсионной реформы на скамью подсудимых....!

Авторов пенсионной реформы на скамью подсудимых....!

Мысли и по волне моей памяти По каким статьям УК РФ причастных к пенсионной реформе? К РФ Статья 125.

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Юрий Ded
Ну если взять в учёт что эта реформа разработана в 70-80 годы то КПРФ допрыгалась .
Сергей
Эту реформу разработал твой президент по команде МВФ.. Повышение пенсионного возраста в купе с системой начисления пенсионных выплат, загоняют пожилых россиян в нужду и нищету.. Но, думаю, что буржуи просчитались.. Для них..и тебя 37-год уже близко..
Ваша Светлость
Мудак... В 70-80-е никакой КПРФ и в помине не было, а КПСС на такое скотство никогда бы не пошла.
Игорь Тихонов
Несколько грубовато, но абсолютно верно!
Ваша Светлость
Надоел мне этот "Юрий Ded", не выношу пидарасов, лжецов и антисоветчиков.
Игорь Тихонов
Аналогично!
Елена Козлова
Такая крутая информация! Ясновидящие пищат от зависти!
Семенков Александр
Я голосую ЗА двумя руками. Все, кто участвовал в создании такой пенсионной реформы и кто голосовал за её принятие ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ И НЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕТ ТАК 25, МИНИМУМ!!!
олег ведерников
а ты будешь сидеть - мыколка поросюк - когда донецкие освободят от вас русскую украину
Сергей
Так...твой президент Ельцин ..,по пьянке и подарил...русскую Украину.. А теперь его преемник разыгрывает карту "собирателя" русских земель..
олег ведерников
мыколка не лопочи ты по пятни а пиши просто и понятно но три слова КРЫМ НАВЕКИ РОССИЯ да хахол а нет и не было приемника у твоего президента ельцина
олег ведерников
смелее русский патриот! пиши это же просто? или нет?
Ваша Светлость
С Олежей-ведром спорить как ссать на вентилятор, этого идиота проймёт только массаж поленом между ушей...
Александр Ман
ПО_ФАМИЛЬНО НАЗОВИТЕ!!! ПОЧЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ "ИГРАЕТЕ" В ИНКОГНИТО???????
Александр Ман
Фамилии этих вредителей!!!
Ваша Светлость
Грабеж пенсионеров санкционировал Путин, остальные лишь исполнители. Вот и выходит, что всенародно обнуленный должен нести ответственность за это преступление как организатор!
Виктор Козодоев
мы должны ответить за это вредительство на выборах, голосуем за кпрф
Елена Бреслова
там ещё ДУМА поддержала ЕРовцами их тоже на 25 с полной конфискацией зарубежных счетов родственников
Виктор Козодоев
и все, а кто законы подписывал разве не нужно
Евгений С
В стране много авторов всякого дерьма и неадекватных законов. Ничего страшного. Ну фантазируют ребята и пусть себе. Под суд надо того кто это все подписывает и делает законом. А авторы пенсионной реформы вам скажут - мы только пошутить хотели, не думали что все это примут....
Alex Imen
Мечтать не вредно.
Vladimir Lioubimcev
Те, ХАПУГИ и ДАРМОЕДЫ, кто осуществил это "пенсионную реформу", особо не перетрудились по жизни. Тяжелее вилки ничего не держали... . Сидят себе в теплых кабинетиках с кондиционерами, за шторками... А как жить РАБОТЯГАМ, которые весь день на улице, у них тяжелый физический труд: и в мороз, и в дождь, и в пекло, на 40 градусной жаре?... РАБОТАТЬ ДО 65 ЛЕТ в таких условиях?!!... Этих чинуш хотя бы раз выгнать на такую работу, чтобы знали, КАК РАБОТАЮТ ЛЮДИ!!
Алексей Плескач
У них была задача - ударить по Путину и по тем, кто осуществляет модернизацию и девестернизацию России. Вот и всё. За ТО мстят, что запрещают воровать, вывозить бабло за рубеж - кормя западных выродков, кто на всех выборах голосует за гомосятину и русофобов и т.д.! Чистка от таковых - КРАЙНЕ тяжела. Они всё так обставили, что Путин НЕ МОГ - по полномочиям - не подписать. Увы! А он всё разъяснил - что было и - к чему! Когда разные - кто мне отказывал в работе - прямо говорили, что они ненавидят Путина, что они считают простое население - дармоедами и хрен пойми кем! Зря так считают. Люди ВСЁ помнят. Они не Путина и всех кто с ним на вилы поднимать будут! А МЕСТНЫХ господ. "Альтернативных" разных.
Ваша Светлость
...Тяжелее вилки ничего не держали... Не соглашусь, инициатор реформы и главарь этой кодлы некоторое время носил целый портфель за папой Ксюшади, а это, согласитесь, тяжелее вилки.:)))
Елена Козлова
Выступаете против антисоветчиков под именем проклятых аристократишек?! Оговорка по Фрейду? Уши волка из-под овечьей шкурки? Или просто вражина фашистская?
Ваша Светлость
Тёть, ты дура? Видимо, болела ты в детстве и до сих пор не вылечилась...
Елена Бреслова
у моей тезки очень правильная фамилия, я когда читаю её комменты, всегда об этом вспоминаю и не раздражаюсь
Ваша Светлость
Тётка старая, видать, давно с Альцгеймером дружит, одним словом - козлиха. Бог ей судья...
Vasily Golov
Под суд тех,кто разрешил использовать бюджетные средства не по назначению Более 3 трлн руб из федерального бюджета используют для дотаций пенсионного фонда и для выплат пенсий. Доля федерального трансферта в 2021г в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2020 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8937318038,3 тыс. рублей, из них 8890329805,2 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 217 445 794,3 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4456015,4 тыс. рублей
Vasily Golov
Это здание ПФР Рязанской обл и г.Рязани.Впечатляет?
Vasily Golov
ПФР Абакан Впечатляет
Vasily Golov
ПФР г.Уфа.Куда уходят деньги.
вячеслав рюмин
Медведеву 5лет мало- его бы на пожизненное в Магадан.
Александр Турчин
Давно пора!!!!!!!!!!!!!
Николай Зайчиков
Так кто же их посадит , они же памятники
Валерий Греков
Сволочи из пенсионного фонда заводского района г.Саратова украли у меня 11 лет стажа.!
Людмила Нефедова
!!!
ДАЛЬНИЙ СВЕТ
Таких можно без скамьи подсудимых сразу в лагеря восстанавливать убитую экономику...
Александр Денисов
Не только авторов, но и тех "кивалкиных" из госдуры что за его принятие кнопки нажимали. Ну им можно как раньше в старые времена в Матушке-России, какой рукой голосовал, так та и лишняя.
Горьковчанин
Идеалист. Команда сверху пришла. А с ним как?
curkakozel
афффтырь!! Ну и чооо ракудахтался, да какая разница, кто придумал!!! Лавное то, кто ентот закон приняя и потома, кто его подписал (утвердил))!!Ааааааа, не слышу???Короче,дыбыл ты, ежели в подобно интонации статейку тутова тиснул!! Принял большенством ПЕДРОС (Партия ЕДиная РОСсия)
Зоя Бобкова
И что ж это практически все пенсионеры работают после выхода на пенсию? Уж лучше остаться на своей работе. чем искать другую, нижеоплаченную.
Ино планетянка
Ино планетянка
Ино планетянка
Ино планетянка
Ино планетянка
Ино планетянка
Сергей
Голосуй за коммунистов и МВФ-совские прихвостни ответят за эти убийства...

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