Авторов пенсионной реформы на скамью подсудимых....!

Любопытно, однакоПолитикаАвторов пенсионной реформы на скамью подсудимых....! Мысли и по волне моей памяти По каким статьям УК РФ причастных к пенсионной реформе? К РФ Статья 125.Вернуться к статье4916НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий DedНу если взять в учёт что эта реформа разработана в 70-80 годы то КПРФ допрыгалась .СергейЭту реформу разработал твой президент по команде МВФ.. Повышение пенсионного возраста в купе с системой начисления пенсионных выплат, загоняют пожилых россиян в нужду и нищету.. Но, думаю, что буржуи просчитались.. Для них..и тебя 37-год уже близко..Ваша СветлостьМудак... В 70-80-е никакой КПРФ и в помине не было, а КПСС на такое скотство никогда бы не пошла.Игорь ТихоновНесколько грубовато, но абсолютно верно!Ваша СветлостьНадоел мне этот "Юрий Ded", не выношу пидарасов, лжецов и антисоветчиков.Игорь ТихоновАналогично!Елена КозловаТакая крутая информация! Ясновидящие пищат от зависти!Семенков АлександрЯ голосую ЗА двумя руками. Все, кто участвовал в создании такой пенсионной реформы и кто голосовал за её принятие ДОЛЖНЫ СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ И НЕСТИ МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛЕТ ТАК 25, МИНИМУМ!!!олег ведерникова ты будешь сидеть - мыколка поросюк - когда донецкие освободят от вас русскую украинуСергейТак...твой президент Ельцин ..,по пьянке и подарил...русскую Украину.. А теперь его преемник разыгрывает карту "собирателя" русских земель..олег ведерниковмыколка не лопочи ты по пятни а пиши просто и понятно но три слова КРЫМ НАВЕКИ РОССИЯ да хахол а нет и не было приемника у твоего президента ельцинаолег ведерниковсмелее русский патриот! пиши это же просто? или нет?Ваша СветлостьС Олежей-ведром спорить как ссать на вентилятор, этого идиота проймёт только массаж поленом между ушей...Александр МанПО_ФАМИЛЬНО НАЗОВИТЕ!!! ПОЧЕМУ ВСЕ ВРЕМЯ "ИГРАЕТЕ" В ИНКОГНИТО???????Александр МанФамилии этих вредителей!!!Ваша СветлостьГрабеж пенсионеров санкционировал Путин, остальные лишь исполнители. Вот и выходит, что всенародно обнуленный должен нести ответственность за это преступление как организатор!Виктор Козодоевмы должны ответить за это вредительство на выборах, голосуем за кпрфЕБЕлена Бресловатам ещё ДУМА поддержала ЕРовцами их тоже на 25 с полной конфискацией зарубежных счетов родственниковВиктор Козодоеви все, а кто законы подписывал разве не нужноЕвгений СВ стране много авторов всякого дерьма и неадекватных законов. Ничего страшного. Ну фантазируют ребята и пусть себе. Под суд надо того кто это все подписывает и делает законом. А авторы пенсионной реформы вам скажут - мы только пошутить хотели, не думали что все это примут....AIAlex ImenМечтать не вредно.Vladimir LioubimcevТе, ХАПУГИ и ДАРМОЕДЫ, кто осуществил это "пенсионную реформу", особо не перетрудились по жизни. Тяжелее вилки ничего не держали... . Сидят себе в теплых кабинетиках с кондиционерами, за шторками... А как жить РАБОТЯГАМ, которые весь день на улице, у них тяжелый физический труд: и в мороз, и в дождь, и в пекло, на 40 градусной жаре?... РАБОТАТЬ ДО 65 ЛЕТ в таких условиях?!!... Этих чинуш хотя бы раз выгнать на такую работу, чтобы знали, КАК РАБОТАЮТ ЛЮДИ!!Алексей ПлескачУ них была задача - ударить по Путину и по тем, кто осуществляет модернизацию и девестернизацию России. Вот и всё. За ТО мстят, что запрещают воровать, вывозить бабло за рубеж - кормя западных выродков, кто на всех выборах голосует за гомосятину и русофобов и т.д.! Чистка от таковых - КРАЙНЕ тяжела. Они всё так обставили, что Путин НЕ МОГ - по полномочиям - не подписать. Увы! А он всё разъяснил - что было и - к чему! Когда разные - кто мне отказывал в работе - прямо говорили, что они ненавидят Путина, что они считают простое население - дармоедами и хрен пойми кем! Зря так считают. Люди ВСЁ помнят. Они не Путина и всех кто с ним на вилы поднимать будут! А МЕСТНЫХ господ. "Альтернативных" разных.Ваша Светлость...Тяжелее вилки ничего не держали... Не соглашусь, инициатор реформы и главарь этой кодлы некоторое время носил целый портфель за папой Ксюшади, а это, согласитесь, тяжелее вилки.:)))Елена КозловаВыступаете против антисоветчиков под именем проклятых аристократишек?! Оговорка по Фрейду? Уши волка из-под овечьей шкурки? Или просто вражина фашистская?Ваша СветлостьТёть, ты дура? Видимо, болела ты в детстве и до сих пор не вылечилась...ЕБЕлена Бресловау моей тезки очень правильная фамилия, я когда читаю её комменты, всегда об этом вспоминаю и не раздражаюсьВаша СветлостьТётка старая, видать, давно с Альцгеймером дружит, одним словом - козлиха. Бог ей судья...VGVasily GolovПод суд тех,кто разрешил использовать бюджетные средства не по назначению Более 3 трлн руб из федерального бюджета используют для дотаций пенсионного фонда и для выплат пенсий. Доля федерального трансферта в 2021г в доходах ПФР достигнет 42,6% — максимума с 2017 года.1. Утвердить основные характеристики бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее - Фонд) на 2020 год: 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 8937318038,3 тыс. рублей, из них 8890329805,2 тыс. рублей в части, не связанной с формированием средств для финансирования накопительной пенсии, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального бюджета в сумме 3 217 445 794,3 тыс. рублей и из бюджетов субъектов Российской Федерации в сумме 4456015,4 тыс. рублейVGVasily GolovЭто здание ПФР Рязанской обл и г.Рязани.Впечатляет?VGVasily GolovПФР Абакан ВпечатляетVGVasily GolovПФР г.Уфа.Куда уходят деньги.вячеслав рюминМедведеву 5лет мало- его бы на пожизненное в Магадан.Александр ТурчинДавно пора!!!!!!!!!!!!!Николай ЗайчиковТак кто же их посадит , они же памятникиВалерий ГрековСволочи из пенсионного фонда заводского района г.Саратова украли у меня 11 лет стажа.!ЛНЛюдмила Нефедова!!!ДАЛЬНИЙ СВЕТТаких можно без скамьи подсудимых сразу в лагеря восстанавливать убитую экономику...Александр ДенисовНе только авторов, но и тех "кивалкиных" из госдуры что за его принятие кнопки нажимали. Ну им можно как раньше в старые времена в Матушке-России, какой рукой голосовал, так та и лишняя.ГГорьковчанинИдеалист. Команда сверху пришла. А с ним как?Ccurkakozelафффтырь!! Ну и чооо ракудахтался, да какая разница, кто придумал!!! Лавное то, кто ентот закон приняя и потома, кто его подписал (утвердил))!!Ааааааа, не слышу???Короче,дыбыл ты, ежели в подобно интонации статейку тутова тиснул!! Принял большенством ПЕДРОС (Партия ЕДиная РОСсия)Зоя БобковаИ что ж это практически все пенсионеры работают после выхода на пенсию? Уж лучше остаться на своей работе. чем искать другую, нижеоплаченную.Ино планетянкаИно планетянкаИно планетянкаИно планетянкаИно планетянкаИно планетянкаСергейГолосуй за коммунистов и МВФ-совские прихвостни ответят за эти убийства...Комментировать
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