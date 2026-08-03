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"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина

"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина

Киев в отчаянном положении пытается вырвать паузу, но его система ПВО уже мертва. В ближайшее время от Украины можно ожидать максимизацию ударов по России, попытки использовать "грязную бомбу" или химическое оружие.

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