"Грязная бомба" или новые удары: что выберет Зеленский "между ампулой и пистолетом" — мнение Грозина

Киев в отчаянном положении пытается вырвать паузу, но его система ПВО уже мертва. В ближайшее время от Украины можно ожидать максимизацию ударов по России, попытки использовать "грязную бомбу" или химическое оружие.
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