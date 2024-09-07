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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Синнер о травме запястья: «Я довольно спокоен, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее»

Синнер о травме запястья: «Я довольно спокоен, потому что если случается что-то плохое, то это сразу ощущается сильнее»

Во втором сете матча с Джеком Дрэйпером итальянец упал на левую руку, а затем вызвал физиотерапевта на корт.

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