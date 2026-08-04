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FiNE NEWS

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Четыре страны ЕС отказались поддержать Испанию по вопросу мигрантов в Сеуте

В Евросоюзе произошёл раскол по вопросу миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Четыре страны — Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург — отказались подписать письмо, в котором большинство государств ЕС критиковали действия Испании.

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