Четыре страны ЕС отказались поддержать Испанию по вопросу мигрантов в Сеуте

В Евросоюзе произошёл раскол по вопросу миграционного кризиса в испанском анклаве Сеута. Четыре страны — Ирландия, Франция, Португалия и Люксембург — отказались подписать письмо, в котором большинство государств ЕС критиковали действия Испании.