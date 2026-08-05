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Царьград

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РБК: Кто из пенсионеров имеет право не платить налог за квартиру, дачу и землю

РБК: Кто из пенсионеров имеет право не платить налог за квартиру, дачу и землю

Разбираем федеральные льготы по оплате налога на имущество и условия их получения.Пожилые жители России и некоторые другие категории граждан имеют право не платить налог на имущество за один объект каждого вида недвижимости.

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