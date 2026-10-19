В торжественной церемонии, приуроченной к 95-летию комплекса ГТО, отметили муниципалитеты с лучшими показателями летнего этапа акции, прошедшей во всех 37 муниципальных образованиях региона и собравшей более 96 тысяч участников.
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