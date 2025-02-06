Прокуратура Херсонщины добивается признания геноцидом преступления нацистов

Прокуратура Херсонской области хочет восстановить историческую справедливость, в связи с чем по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова в суд был направлен иск о признании геноцидом зверства нацистов в годы Великой Отечественной войны .
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