"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Александр Веревкин

Был в СССР гениальный, всеми уважаемый и любимый, многоиздаваемый русский поэт Олжас Сулеменов, но с очередным иудейским переворотом и развалом СССР - весь вышел! Ударился в крайнюю русофобию, стал представителем казахстана в ватикане и кончился как поэт. Бог отнял дар священный у предателя и иуды! Сейчас эта зловонная старая туша кормится там же, у стола сатанистов и ПИ дерастов, потеряв и истребив в себе всё человеческое. А когда-то имел крылья! Так и нынешние саксаулы - предатели, тихо и неизменно теряют человеческий облик, превращаясь в О Без Янов! Иещё хочется добавить... кто самый осведомлённый человек на Земле? Не дождусь ответа и сам скажу - кретин, тупица, идиот! Может у кого-то есть ещё синонимы?.. - назовите! Идиот всегда прав, он не сомневается!