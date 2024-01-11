Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Леонид Руси
    Спаситель, как выяснили учёные, был русским по крови... и никак не косоглазым. Дело в том, что Дева Мария из рода лев..."Чингисхан, Адам,...
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"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

"Чингисхан, Адам, Ева - это казахи"

Когда какой-нибудь казахстанский русофоб в очередной раз протрубит что-то непостижимое и непотребное, вижу порой обращение к российской аудитории - да и из Казахстана тоже - чего вы на них внимание обращаете! Это же городские сумасшедшие, их десять процентов.

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Комментарии
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Александр Веревкин
Был в СССР гениальный, всеми уважаемый и любимый, многоиздаваемый русский поэт Олжас Сулеменов, но с очередным иудейским переворотом и развалом СССР - весь вышел! Ударился в крайнюю русофобию, стал представителем казахстана в ватикане и кончился как поэт. Бог отнял дар священный у предателя и иуды! Сейчас эта зловонная старая туша кормится там же, у стола сатанистов и ПИ дерастов, потеряв и истребив в себе всё человеческое. А когда-то имел крылья! Так и нынешние саксаулы - предатели, тихо и неизменно теряют человеческий облик, превращаясь в О Без Янов! Иещё хочется добавить... кто самый осведомлённый человек на Земле? Не дождусь ответа и сам скажу - кретин, тупица, идиот! Может у кого-то есть ещё синонимы?.. - назовите! Идиот всегда прав, он не сомневается!
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12 час.
Светлана Филатова
СОВСЕМ СДУРЕЛИ!!!!!!😀😀😀😀😀😀
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5 час.
Леонид Руси
Спаситель, как выяснили учёные, был русским по крови... и никак не косоглазым. Дело в том, что Дева Мария из рода левитов... А левиты... царственная каста, вывела народ из Индии. Учёные узнали какая гаплогруппа у левитов... Оказалось... вот чисто русаки. И санскрит тоже... древний русский язык. А чуркам нечем похвалиться... вот и примазываются к чужой славе. 10 тыс. лет назад был потоп. А когда был сотворён человек... неведомо. Только Алмааты тогда не было... также как и казахов. А вот яблоня могла расти в разных частях планеты...
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2 час.

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