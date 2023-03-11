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Зак Коллинз и Майкл Портер были удалены за потасовку после постер-данка

Зак Коллинз и Майкл Портер были удалены за потасовку после постер-данка

Центровой «Сан-Антонио» Зак Коллинз и форвард «Денвера» Майкл Портер были удалены за потасовку в третьей четверти матча между командами.

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