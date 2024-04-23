Передача Любушкина и 27 сэйвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть «Бостон» во втором матче серии плей-офф

«Торонто» на выезде обыграл «Бостон» и сравнял счёт в серии плей-офф. В ночь на 23 апреля в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел второй матч четвертьфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли НХЛ Восточной конференции НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс».