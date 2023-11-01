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Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко

Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что Москва и Киев «стоят лоб в лоб насмерть» и призвал к началу «переговоров о земле и мире» без предварительных условий.

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Комментарии
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Александр Глущенко
ага... Переговоры -- участь проигравших ..Допускается подписание капитуляции НА УСЛОВИЯХ РОССИИ.. Это демилитаризация и денационализация хутора и подписание хутором  нейтралитета . Пусть работают , раздавая не подъёмные долги. Только так и не иначе..
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2 д.
tsan tsan
Лукашенко по привычке начал елозить филейной частью и нащупывать второй стул ?
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2 д.

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