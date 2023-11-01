Александр Лукашенко заявил, что Москва и Киев «стоят лоб в лоб насмерть» и призвал к началу «переговоров о земле и мире» без предварительных условий.
Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Глущенко
ага... Переговоры -- участь проигравших ..Допускается подписание капитуляции НА УСЛОВИЯХ РОССИИ.. Это демилитаризация и денационализация хутора и подписание хутором нейтралитета . Пусть работают , раздавая не подъёмные долги. Только так и не иначе..
Ответить
2 д.
tsan tsan
Лукашенко по привычке начал елозить филейной частью и нащупывать второй стул ?
Ответить
2 д.
Свежие комментарии