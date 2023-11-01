Переговоры по Украине и угроза Третьей мировой: о чем говорил Лукашенко

Александр Глущенко

ага... Переговоры -- участь проигравших ..Допускается подписание капитуляции НА УСЛОВИЯХ РОССИИ.. Это демилитаризация и денационализация хутора и подписание хутором нейтралитета . Пусть работают , раздавая не подъёмные долги. Только так и не иначе..