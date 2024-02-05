Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • надежда смирнова
    А других не допускают.Жид в кремле сидит,а русс на СВО гибнет.Рабочая группа ЦИ...
  • Галина Дубровская
    Ему там делать не чего .Рабочая группа ЦИ...
  • Андрей
    не поддаваться 5 колонне! Раз нарушения есть - гнать на х...й  с выборов.А то сейчас на" демократию" давить начнут,  ...Рабочая группа ЦИ...

Русофобия - это больно

Писать про проблемы ушедших из России западных компаний всегда достаточно сложно. Ибо на публику они до последнего исполняют «Всё хорошо, прелестная маркиза», рыночная капитализация давно не является критерием объективности из-за обратных выкупов (компания уже давно может быть «зомби», но при этом стоимость акций продолжает расти), и только закопавшись в отчётность можно обнаружить реальную картину.

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