В Удмуртии сотрудниками полиции выявлен дополнительный факт незаконной рубки леса в Якшур-Бодьинском районе

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике совместно с сотрудниками УФСБ России по Удмуртии во взаимодействии со следователями СЧ СУ МВД по Удмуртской Республике выявлен дополнительный факт незаконной рубки леса тремя ранее задержанными жителями Якшур-Бодьинского района.