Айсылу Габдинова гаиләсе белән үз йортларына күченгән: «Беренче көннәрдә шок булды»😳 Тулырак: https://intertat.
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Айсылу Габдинова гаиләсе белән үз йортларына күченгән: «Беренче көннәрдә шок булды»😳 Тулырак: https://intertat.