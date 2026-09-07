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Филипп Киркоров откроет семейный мемориал на Троекуровском кладбище

Филипп Киркоров откроет семейный мемориал на Троекуровском кладбище

После смерти Бедроса Киркорова артист решился объединить всех близких в одном места. Сначала Филипп перевез из Болгарии прах мамы и бабушки, а теперь готовится представить памятник родителям.

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