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Spiegel: «битва на истощение» в Донбассе превратила ВСУ в «пустое место»

Spiegel: «битва на истощение» в Донбассе превратила ВСУ в «пустое место»

Никакой «битвы на истощение» в Донбассе нет и никогда не было, а от Вооруженных сил Украины фактически осталось лишь «пустое место», заявил в интервью немецкой Der Spiegel британский военный эксперт Джек Уорлинг, передает «Свободная Пресса».

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