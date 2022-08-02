Spiegel: «битва на истощение» в Донбассе превратила ВСУ в «пустое место»

Никакой «битвы на истощение» в Донбассе нет и никогда не было, а от Вооруженных сил Украины фактически осталось лишь «пустое место», заявил в интервью немецкой Der Spiegel британский военный эксперт Джек Уорлинг, передает «Свободная Пресса».