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Защитник «Динамо» Бессмертный о шансах догнать «Краснодар» и «Зенит»: «Большие. В большинстве матчей ведем в счете, но в концовке теряем очки. Надо это устранять»

Защитник «Динамо» Бессмертный о шансах догнать «Краснодар» и «Зенит»: «Большие. В большинстве матчей ведем в счете, но в концовке теряем очки. Надо это устранять»

После первого круга бело-голубые занимают в Мир РПЛ 3-е место. «Шансы догнать «Краснодар» и «Зенит»? Большие шансы.

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