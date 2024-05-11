В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения Карамело в ожидании спасателей. Обложка © X / Earth42morrow Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии