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В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения

В Бразилии спасли лошадь, застрявшую на крыше дома из-за наводнения Карамело в ожидании спасателей. Обложка © X / Earth42morrow Бразильские спасатели провели операцию по вызволению лошади из плена разрушительного наводнения, сообщило агентство Associated Press.

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