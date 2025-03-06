Корабли ТОФ провели артиллерийские стрельбы в Индийском океане

Отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе корветов «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и среднего морского танкера «Печенга» провёл учение с артиллерийской стрельбой в восточной части Индийского океана.
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