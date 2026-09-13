Путин: у РФ нет конфликта с Европой, но ввод её войск на Украину будет означать войну

Ввод на территорию Украины войск стран Европы будет означать войну с Россией. Об этом сообщил журналистам по итогам первого дня трёхдневного рабочего визита в Индию президент РФ Владимир Путин.
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ВСЕ БЛА БЛА ОНИ ВЗОРВАЛИ ПОТОКИ--а мы не х... ОНИ УСТРОИЛИ Майдан а мы опять не х.... Они устранили НАШЕГО ЯНУКОВИЧА А МЫ ОПЯТЬ не х..... МЫ В МИНСКЕ ....И ОПЯТЬ не хр.....Частник Маск накидал 1000 спутников а наше разворованное МО--3О ШТ Так КОГО МЫ СОБРАЛИСЬ ПУГАТЬ Да еще ха-ха БОМБИТЬ
"Перекраивать" европейские границы начали после развала СССР и роспуска Варшавского договора.
Если вспомнить причину бомбардировок столицы Югославии с последующим разделением страны и почему 24 марта 1999 года генсек НАТО Хавьер Солана отдал приказ главкому альянса в Европе Уэсли Кларку о начале операции "Союзная сила", то это было оправдано геноцидом хорватского населения.
Россия долго терпела, но смогла предотвратить геноцид русскоговорящего населения Донбасса, которое убивали киевские власти в течение 8 лет.
Если ещё где-то в Европе есть подобные ситуации, тогда возможно будет "предметный разговор", до тех пор пусть будут спокойны граждане "демократических государств", даже с нарушением прав "неграждан" в Прибалтике.
Действительно у нас нет оснований для какого-то конфликта с Европой, Но... Неужели наш Президент не видит (или делает вид, что не видит), что Европа уже давно воюет с нами пока чужими руками в хохляндии, в тихую прощупывая наш потенциал? Ни Лондон, ни Париж, ни Берлин сами не спешат (взяли себе время до 29-30 года) официально вступить в горячую стадию бойни. Ждут: закончатся хохлы - найдется новое пушечное мясо в Прибалтике, в Баку в Ереване… Мало-ли дураков на белом свете. А может и нам стоит «потихушничать»? Угробить 2-3 разведывательных спутника Запада - вроде как «солнечным ветром» сдуло. Случайно какой фрегат потопить - вроде как с дельфином столкнулся. По всем каналам западных СМИ информацию запустить будто своих олигархов в Европу направили для подрывной деятельности изнутри… Придумать можно много разного да так, что Европу раскачает как в 9 балльный шторм. А мы ни при чем! Действовать надо в том же стиле, в каком действует враг - это им будет ближе и понятливее. А слов они не понимают - дебилы бля…
Караганов прав, нужен привентивный удар , иначе Европа никогда не поймет