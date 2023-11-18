«Обнималась на шабаше в Израиле»': Шахназаров раскритиковал Пугачеву

Журналист рассказал, в чем виновата Примадонна АЛЛА ПУГАЧЕВА WWW.GLOBALLOOKPRESS.COM/АНАТОЛИЙ ЛОМОХОВ Попытка Аллы Пугачевой объяснить, что она имела в виду, называя русский народ «рабами и холопами», не спасла положение.
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