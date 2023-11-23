Поставщиков мяса кур освободят от пошлины на ввоз в Россию

Поставки до 160 тысяч тонн мяса кур освободят от таможенной пошлины на ввоз в Россию в 2024 году. Такую инициативу 23 ноября одобрила подкомиссия Правительства по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.