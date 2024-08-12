В России заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей

IZ.RU: заключенные мордовской ИК-7 устроили банкет с шашлыками и пиццей В колонии строгого режима ИК-7 в мордовском селе Сосновка осужденные за тяжкие преступления праздновали день рождения одного из заключенных, устроив банкет с шашлыками и пиццей.