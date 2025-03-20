В приложениях банков России добавят специальную кнопку для борьбы с мошенниками

Санкт-Петербург, 19 марта /Синьхуа/ -- В мобильных приложениях крупных банков России появится функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о переводе денег мошенникам, сообщила в среду пресс-служба Банка России /Центробанка/.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)