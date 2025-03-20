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Китай

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В приложениях банков России добавят специальную кнопку для борьбы с мошенниками

Санкт-Петербург, 19 марта /Синьхуа/ -- В мобильных приложениях крупных банков России появится функционал, который позволит клиентам оперативно заявлять о переводе денег мошенникам, сообщила в среду пресс-служба Банка России /Центробанка/.

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