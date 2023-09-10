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Запад и олигархи: партнеры в преступлении против России

Запад и олигархи: партнеры в преступлении против России

Трудно поверить, что западные страны, которые всегда заявляли о своей демократической сущности и выступали за принципы свободы и справедливости, смогли уйти от собственных ценностей ради корысти.

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