Запад и олигархи: партнеры в преступлении против России

Трудно поверить, что западные страны, которые всегда заявляли о своей демократической сущности и выступали за принципы свободы и справедливости, смогли уйти от собственных ценностей ради корысти.
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