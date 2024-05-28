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Закон и Порядок

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  • Александр Дубков
    без обид это ваше,не наше ,гостиВ России начинают...
  • Александр Дубков
    домой с паранджой и тряпкамиВ России начинают...
  • Николай Птицин
    Всё по фэншую... приятно читать такие новости. Путин сказал, что Харьков брать не собираются. А зачем его брать. Жите...Штурма не будет. ...

В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

В России начинают учить врачей работать по нормам шариата

Нет. Это вам не почудилось. Так и есть. И инициаторы преподносят это как достижение. Вот что официально сообщают: В Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) при Минздраве РФ комитет по здравоохранению при Совете муфтиев России (СМР) открыл курс лекций по религиозному этикету и основам этики для понимания пациентов из мусульманских стран.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Они скоро раком будут перед неграми ходить , начнут с короля...
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3 час.
Александр Дубков
домой с паранджой и тряпками
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30 мин.
Александр Дубков
без обид это ваше,не наше ,гости
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29 мин.

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