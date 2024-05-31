Проекция от «Петербургского дневника» сопроводила концерт «Музыка Дворцового моста»

В нашем городе продолжается сезон «Поющих мостов» Концерт под управлением Фабио Мастранджело «Музыка Дворцового моста» сопроводила проекция посвященная 321-летию Санкт-Петербурга от «Петербургского дневника».
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