На Кубани будут судить пасечника, замучившего до смерти более 30 редких птиц

На Кубани будут судить пасечника, замучившего до смерти более 30 редких птицЛабинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что местный пасечник в период с 5 по 10 мая 2024 года установил ловушку для птиц, состоящую из двух металлических столбов, рейки и натянутой между ними сетью.