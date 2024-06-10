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На Кубани будут судить пасечника, замучившего до смерти более 30 редких птиц

На Кубани будут судить пасечника, замучившего до смерти более 30 редких птиц

На Кубани будут судить пасечника, замучившего до смерти более 30 редких птицЛабинская межрайонная прокуратура в ходе проверки установила, что местный пасечник в период с 5 по 10 мая 2024 года установил ловушку для птиц, состоящую из двух металлических столбов, рейки и натянутой между ними сетью.

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