Илон Маск объяснил, почему Starship будет легче садиться на Луну, чем на Землю

На Луне нет ветраИлон Маск прокомментировал обсуждение устойчивости Starship при посадке на Луну. По его словам, посадка и сохранение устойчивого положения на любой ровной поверхности спутника Земли значительно проще, чем на нашей планете.
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