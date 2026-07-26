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Илон Маск объяснил, почему Starship будет легче садиться на Луну, чем на Землю

Илон Маск объяснил, почему Starship будет легче садиться на Луну, чем на Землю

На Луне нет ветраИлон Маск прокомментировал обсуждение устойчивости Starship при посадке на Луну. По его словам, посадка и сохранение устойчивого положения на любой ровной поверхности спутника Земли значительно проще, чем на нашей планете.

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