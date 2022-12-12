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Роналдо доволен организацией ЧМ-2022: «Мы приехали с сомнениями, но многому научились и стали терпимее к чужой культуре»

Роналдо доволен организацией ЧМ-2022: «Мы приехали с сомнениями, но многому научились и стали терпимее к чужой культуре»

Роналдо доволен уровнем организации ЧМ-2022. «Красивые стадионы, здесь нет пробок, можно посмотреть две или три игры в один и тот же день, безупречная безопасность, единство народов… Это исторический розыгрыш для всего мира.

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