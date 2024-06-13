Результаты расследования прорыва дамбы в Орске будут известны в конце июня

По заявлению главы Минприроды России, сейчас идёт анализ собранной информации.Глава министерства природных ресурсов России Александр Козлов сообщил, что результаты расследования причин прорыва дамбы в Орске будут известны к концу июня.
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