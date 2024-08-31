Ранее основатель Всероссийского общества болельщиков и поклонник «Динамо» Александр Шпрыгин сообщил, что 12 сентября, в день памяти святого благоверного князя Александра Невского, состоится крестный ход вокруг «ВТБ Арены», а также освящение стадиона «Динамо».