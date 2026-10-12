Гран-при России. «Рапсодия льда». КМС. Ковязина и Родионов, Третьякова и Саморуков выступят с короткими программами

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

12 октября пары выступят с короткими программами на третьем Гран-при России среди юниоров в Москве. Гран-при России среди юниоров 3-й этап, «Рапсодия льда» Москва Пары, короткая программа Начало – 19:50 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.