Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 893 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    До "голой вечеринки" в Росси  нормально относились к Лолите. НО! После того как она там ползала по полу  в толстом об...Лолита Милявская ...
  • лина любимцева
    А ПОЧЕМУ они у себя дома не зарабатывают?«Матерят нас за с...
  • Air
    А именем жида -еврея Войкова руководившим убийством Великомученников: Нашего Русского царя Николая и его семьи включа...Захар Прилепин. А...

Но немного подождав, в Москве сделали ход конём

Но немного подождав, в Москве сделали ход конём

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Брат, ты что обиделся что-ли? Часть 3 Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Кто всё это пишет? Вроде текст думающего человека, а с синтаксисом проблемы. Как не русский запятые ставил. Или автор не русский?
Ответить
6 час.
Михаил Смагин
Знаки препинания могут быть авторскими. Грамматика это допускает.
Ответить
5 час.
viach Россия
&quot;...Устроившие переворот, получили по заслугам. Теперь им не светит ничего. Бизнес в России прикрыли....&quot;           Это что, шутка? Автор, можно было б в заголовке отметить, что статья - шутка!
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх