ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Брат, ты что обиделся что-ли? Часть 3 Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.
Но немного подождав, в Москве сделали ход конём
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nikolay Stepanov
Кто всё это пишет? Вроде текст думающего человека, а с синтаксисом проблемы. Как не русский запятые ставил. Или автор не русский?
Ответить
6 час.
Михаил Смагин
Знаки препинания могут быть авторскими. Грамматика это допускает.
Ответить
5 час.
vР
viach Россия
"...Устроившие переворот, получили по заслугам. Теперь им не светит ничего. Бизнес в России прикрыли...." Это что, шутка? Автор, можно было б в заголовке отметить, что статья - шутка!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии