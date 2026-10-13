Инструкция: как сменить школу для ребенка в середине учебного года

Смена учебного заведения в разгар учебного процесса — вполне стандартная процедура. Эксперты портала «Объясняем в РФ» рекомендуют действовать последовательно: сначала гарантированно забронировать место в новом учреждении, и только после этого оформлять забрать бумаги из прежней школы.
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