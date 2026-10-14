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Что изменится в цифровой безопасности России: Путин провёл совещание

Что изменится в цифровой безопасности России: Путин провёл совещание

Президент России Владимир Путин провёл совещание по вопросам кибербезопасности. Глава государства подчеркнул необходимость совершенствовать национальную систему защиты от цифровых угроз и повышать эффективность противодействия кибератакам.

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