Театр абсурда
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Театр абсурда

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Наглость нелегалов не знает предела

Наглость нелегалов не знает предела

Виктор Анисимов Начался приём документов на поступление в Педагогический Колледж Абакана. И как обычно встречаются часто весьма колоритные личности, наглые, туповатые, и часто уверенные в том что "русские им должны" из среды наших "незаменимых специалистов" из Сразии и Закавказья.

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